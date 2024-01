Politi beder om hjælp efter to tilfælde af tricktyveri

Den første sag fandt sted fredag 5. januar, hvor en gerningsmand blev lukket ind i en bolig i Houmannsgade i Horsens.

Politiet oplyser, at manden gav udtryk for, at han vidste, at nogle kunne skaffe sig adgang til boligen. Derfor tilbød han at gemme husstandens værdier. I stedet forsvandt han fra stedet med kontanter.

Den anden hændelse fandt sted mandag 8. januar på Lichtenbergsgade i Horsens, hvor gerningsmanden udgav sig for at være en, der skulle kigge på en radiator. Her blev der stjålet smykker og kontanter.

I begge sager beskrives gerningsmanden således: