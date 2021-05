Politiet advarer om våde veje efter nattens voldsomme regn og torden

Der er faldet store mængder regn jævnt fordelt ud over TV SYDs område. Masser af lyn har også oplyst nattehimlen ledsaget af kraftige tordenbrag.

Begge politikredse kan dog mandag morgen melde, at de ikke har været tilkaldt til hverken lynbrande eller færdselsuheld i det voldsomme regnvejr.

- Trafikken i morgentimerne vil dog være præget af nattens våde vejr, da der flere steder står meget vand på vejbanen, så trafikanterne skal passe på, at de ikke bliver overasket og kommer ud på en rutsjetur, hvis de med høj fart kører ind i en større regnvandspøl, advarer vagtchef Lars Grønlund, Sydøstjyllands Politi.

Varm mandag i vente

Mandagen byder i øvrigt på flere regn- og tordenbyger, lyder meldingen fra DMI, der også vurderer, at temperaturen mandag vil overgå søndagens højeste temperatur på 22,4 grader.

Varm luft strømmer nemlig op over landet sydfra og man vil i løbet af eftermiddagen på kunne opleve temperaturer op omkring de 25 grader, altså er der mulighed for at få årets første sommerdag i hus.