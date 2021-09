Politiet beder om hjælp til at finde 92-årige Hugo, der er forsvundet efter første dag på plejehjem

92-årige Hugo Hansen er forsvundet fra plejecenter Egebakken i Egebjerg nord for Horsens. Han forsvandt mandag aften mellem klokken 18 og 19.30.

- Vi har ledt efter ham hele mandag aften med både hunde og drone, men vi har desværre ikke fundet ham endnu, oplyser vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Torben Wind.

Eftersøgningen genoptages tirsdag morgen.

- Hundeførerne møder ind klokken 07, og så genoptager vi eftersøgningen af Hugo Hansen, siger Torben Wind.

Samtidig opfordres beboere i Egebjerg til at tjekke skure, udhuse og garager. Det kan være, at Hugo Hansen har søgt ly for natten der.

- Hugo Hansen er ikke så godt gående, så vi regner ikke med, at han kan være nået så langt til bens. Men han kan også godt have taget offentlig transport væk fra Egebjerg, så vi vil meget gerne have oplysninger, hvis nogen mener at have set Hugo Hansen i området, siger vagtchefen.

Hugo Hansen er forsvundet efter første dag i sin nye bolig på plejecentret.