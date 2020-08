Politiet dukkede op til 53 støjende fester og stoppede dansen

Det har været den den luneste nat denne sommer - og det har mange nydt med selskabeligt samvær og fest i haven eller for åbne vinduer.

Politiet har derfor haft travlt med at køre rundt til fester og lægge en dæmper på både musik og dans.

53 fester blev det til i nat for betjentene i de to lokale poliitikredse.

Flest fester rykkede Sydøstjyllands Politi ud til, nemlig 32.

- Alle steder fik vi en faktisk en god modtagelse, og der blev skruet ned for musikken uden vrøvl, siger vagtchef Torben Wind hos Sydøstjyllands Politi lørdag morgen.

Hos Syd- og Sønderjyllands Politi var musikken og støjen for høj ved 21 fester.

- Et enkelt sted var festen så vild, at vi måtte dele en bøde ud før dansen og musikken stoppede, fortæller vagtchef Bjørn Pedersen,.

De to vagtchefer oplyser samstemmende, at ved omkring halvdelen af de mange anmeldelser om høj musik og anden larm fra fester, har anmelderen ikke selv forsøgt at få naboen til at skrue ned - men gået direkte til politiet.