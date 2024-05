Politiet efterlyser 21-årig mand

Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden er mistænkt for at have begået kvalificeret vold i Horsens den 22. april 2024.



To andre mænd blev den 24. april varetægtsfængslet i samme sag. De er begge sigtet for at have stukket en 23-årig mand med kniv på Samsøgade i Horsens.

Den efterlyste mand hedder Ali Ismail Abdul Saheb og er cirka 165 centimeter høj. Han har langt, mørkt hår.

Hvis man ser manden, skal man ikke kontakte ham. Man bør i stedet ringe til politiet hurtigst muligt på telefonnummer 114.