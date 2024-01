Politiet efterlyser vidner efter hærværk

Det skriver politiet på deres hjemmeside.

Der er tale om en sag fra natten mellem den 21. og 22 december 2023, hvor der blev sat ild til et shelter i aktivitetsparken i Brædstrup. Shelteret brændte efterfølgende helt ned.

Den anden sag er fra natten mellem d. 3. januar og den 4. januar 2024, hvor der blev sat ild til en trækonstruktion, som hører til Udeskolen og blev kraftig beskadiget.

- Sydøstjyllands Politi efterforsker nu de to sager om hærværk, og det kan ikke udelukkes, at der er en sammenhæng mellem de to hændelser, udtaler vicepolitiinspektør Finn Ellesgaard Nielsen fra Sydøstjyllands Politi på hjemmesiden.



Politiet søger vidner, der har set eller oplevet noget mistænkeligt omkring aktivitetsparken på tidspunktet og op til de to hændelser.

Har du information, kan du kontakte Sydøstjyllands Politi på 114.