Politiet holder øje med det russiske skib

Skibet medbringer stål til virksomheden Euro-Steel i Hedensted, som hører til i industrikvarteret lige ud til motorvej E45. Virksomheden er en af Europas store distributører af stål.



Skal have tømt lasten inden midnat

Fredag aften fortalte direktøren for Horsens Havn, Claus Holm Christensen, at det skrider planmæssigt frem med at tømme skibet for stålprodukterne:

- Vi er godt i gang og har losset næsten halvdelen af lasten allerede, så jeg er ret sikker på, at vi er færdige inden midnat i morgen (natten til søndag, red.), sagde Claus Holm Christensen i et direkte interview på TV SYD fredag aften.