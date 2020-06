Politiet kræver smuglermistænkt psykolog sat fra bestillingen

En psykolog, der arbejdede i Enner Mark Fængsel ved Horsens, skal ikke længere have mulighed for at praktisere sit arbejde.

Det er kravet fra Anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi i en usædvanlig sag, der tirsdag indledes ved Retten i Horsens.

Her er psykologen - en 30-årig mand - tiltalt for at have smuglet 473 gram hash og 9,4 gram kokain ind i fængslet.

Det indbragte ifølge anklageskriftet psykologen en fortjeneste på mindst 32.950 kroner.

Han modtog angiveligt pengene fra pårørende til indsatte.

Det seks sider lange anklageskrift fortæller om flere lovovertrædelser.

Psykologen skal også have givet indsatte, der var underlagt besøgs- og brevkontrol, mulighed for at benytte psykologens arbejdscomputer.

Endelig skal have han over for sin arbejdsgiver have påstået, at han havde taget en efteruddannelse som autoriseret psykolog.

Det udløste en lønforhøjelse på 4500 kroner om måneden.

Som dokumentation tilbagedaterede han ifølge anklagen en kvittering fra Psykolognævnet for indbetaling af et gebyr for ansøgning om autorisation.

Manden blev anholdt 3. oktober sidste år, og han har været varetægtsfængslet lige siden.

Senioranklager Bettina Lauridsen Wagner kalder sagen meget usædvanlig.

- Det handler om en betroet medarbejder. Det er ikke tit, vi ser den slags sager, siger hun.

Anklageren siger, at hun går efter at få manden idømt en frihedsstraf og en frakendelse af retten til at virke som psykolog.

Derudover har hun ikke yderligere kommentarer til sagen på nuværende tidspunkt.

Det har ikke været muligt at få oplyst, hvordan den tiltalte stiller sig til anklagen.

- Jeg kan ikke på forhånd besvare spørgsmålene, da jeg indtil det endelige retsmøde har tavshedspligt, skriver hans advokat, Klaus Ewald, i en e-mail til Ritzau.

Enner Mark er ifølge Kriminalforsorgens hjemmeside et lukket fængsel med en meget høj grad af sikkerhed.

Der er plads til 235 indsatte i fængslet, der ligger bag en 1400 meter lang ringmur og overvåges af 300 kameraer.

For nylig blev en fængselsbetjent, der var ansat i Aarhus Arrest, idømt ét års ubetinget fængsel for at have smuglet hash og mobiltelefoner ind i arresten.