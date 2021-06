Politiet om støjgener: Opdrag jeres børn til at vise hensyn

Sommerdagene med sol og varme er over os, og vejrudsigten passer efterhånden med det, kalenderen viser.



Det betyder også, at flere og flere samles udenfor i festligt lag med alkohol og høj musik. Det medfører dermed også, at politiet modtager flere klager omkring støj flere steder i landet.

- Der er sket en opblomstring i antallet af sager med støj til ulempe, og det er et område, vi prioriterer. Jo bedre vejr, jo flere samler sig udenfor, og det giver mere støj. Når hele nattelivet er lukket ned, så søger mange jo udenfor, hvilket får antallet af klager til at stige, siger Michael Weiss, der er politiinspektør hos Sydøstjyllands Politi.

Det er særligt én slags larm, politiet oplever problemer med. Det er høj musik og dybe baslyde fra store højtalere.

- De store boombokse fylder meget. Det er markant, og jeg kan godt forstå, de skaber problemer, Michael Weiss.

Dialogen skal startes af forældrene

For at komme problemet med klager over unge og deres høje støjniveau til livs, skal der mere og bedre dialog til, fortæller politiinspektøren. Han lægger især vægt på, at dialogen bør startes af forældrene.

- Vi er nødt til at være opmærksomme på det her problem som forældre. Det er stadig et forældreansvar, hvordan de helt unge opfører sig, så vi skal huske at tale med vores børn om, hvordan man opfører sig, siger Michael Weiss, politiinspektør hos Sydøstjyllands Politi.

Det er dog ikke kun forældrene, der skal søge dialog med de unge, der skal alle dem, der oplever støjen som generende også, mener Michael Weiss.



- Det er bedst, hvis borgerne ude i områderne selv tager dialogen med eksempelvis de unge mennesker, der larmer for meget. Hvis beboerne ikke er trygge ved at søge dialogen, så må de tage kontakt til os, siger han.



Holder igen med bøderne

I Aarhus har man valgt at forbyde høj musik efter klokken 20.00 i to parker i et samarbejde mellem kommune og politi. Men det er ifølge politiinspektøren ikke der, de er hos Sydøstjyllands Politi.

- Vi vil helst klare det med dialog, og vi er ikke ekstra hårde med bødeblokken som udgangspunkt. Det er jo typisk unge mennesker, der nyder det gode vejr, de drikker måske lidt og morer sig, siger han.