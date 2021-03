Politiklagemyndighed holder sig ude af drabssag

Sydøstjyllands Politi anmodede lørdag selv Den Uafhængige Politiklagemyndighed om at vurdere politiets handlemåde, da pårørende slog alarm om en dramatisk konflikt og situation, da et tidligere ægtepar lørdag morgen mødtes for at dele deres tidligere fællesbo i forbindelse med deres skilsmisse.

Konflikten fik den tragiske følge, at en 62-årig kvinde skudt i ryggen på tæt hold og døde umiddelbart efter, hvorefter hendes 61-årige eksmand få minutter senere blev anholdt.

- Jeg kan bekræfte, at vi har fået en orientering om forløbet. Vi har vurderet, at der ikke er grundlag for, at vi skal indledes en efterforskning af Sydøstjyllands Politi behandling af anmeldelsen, oplyser specialkonsulent Christian Otto fra Den Uafhængige Politiklagemyndighed til TV SYD.

Sydøstjyllands Politi oplyste lørdag i en pressemeddelelse, at politiet klokken 08.19 modtog et opkald fra et familiemedlem, der sammen med nu dræbte var ankommet til adressen med henblik på at gennemføre en bodeling. Parret flyttede hver til sit midt i januar måned 2021.