Politisk analytiker: - En fjer i hatten til Troels Lund Poulsen

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, kan ikke fortsætte som forsvarsminister, hvis han også skal være sit partis formand. Det siger han på et pressemøde tirsdag morgen.

Derfor bytter han og Troels Lund Poulsen ministerium efter blot ni måneder.

Et klogt valg, lyder det fra Rikke Baltzer, der er nyhedsredaktør ved JydskeVestkysten og politisk analytiker for TV SYD.



- Det er faktisk noget, der har lydt helt siden valget og SVM-regeringens start. Det er utraditionelt, at man som formand for et parti bliver forsvarsminister. Det er meget svært at forene arbejdsmæssigt, da forsvarsposten er en utrolig travl post, og hvor man rejser meget - specielt i disse tider med krig i Europa, siger Rikke Baltzer.



At Troels Lund Poulsen dermed overtager posten som minister i Forsvarsministeriet, er ifølge Rikke Baltzer en logisk konsekvens.

- At han nu bliver forsvarsminister, er selvfølgelig en anerkendelse af, at han har gjort det godt som vikarierende forsvarsminister i de seks måneder under Jakob Ellemann-Jensens stresssygemelding, og det er selvfølgelig en fjer i hatten til ham, for det arbejde han har lavet, siger hun.