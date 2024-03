Politisk beslutning kan give ét parti en kæmpe fordel

Derfor vil hans egne valgplakater også komme op at hænge i Horsens i 2025.

- Jeg synes, det er en meget synlig måde at fejre demokratiet på. Ligesom julepynten til jul, siger DF'eren.

- Og der er desuden evidens for, at valgplakater virker, siger han.

Kæmpe fordel

Den pointe bekræfter Kasper Møller Hansen, der er valgforsker og professor i statskundskab ved Københavns Universitet. Han kalder partiernes beslutning om at droppe plakaterne i Horsens for lidt af et eksperiment. Særligt når et enkelt parti står udenfor.

- Det er virkelig et sats. Hvis det kun er Dansk Folkeparti, der sætter plakater op, har de en kæmpe fordel. Man skal passe på med at give en niche til et enkelt parti, for så vil der være rigtig mange vælgere, der sætter kryds ud for Dansk Folkeparti, forudser valgforskeren.