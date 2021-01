Populær prøvelejlighed: Ida og Per skifter Holbæk ud med Endelave

- Der har faktisk været mere, end hvad vi havde forventet. Der har stort set været nogle i lejligheden hele perioden, fortæller Ib Elgaard, der er koordinator for udlejningen af prøvelejligheden.

På øen håber de, at et ophold i prøvelejligheden giver folk lyst til at flytte permanent til Endelave. Og de har også allerede haft lidt held med det. En enkelt skulle være rykket ind i lejligheden, men valgte i sidste ende at springe over og bosætte sig fast på øen med det samme.

I Tønder Kommune har man en lignende mulighed, hvor interesserede kan leje et tilflytterhus i landsbyen Sæd, og også på Mandø har man planer om at lave en prøvelejlighed til folk, der gerne vil prøve at bo på Mandø, inden man sælger huset og flytter dertil.