Populær tv-serie ramt af corona - må holde pause i to uger

Flere hundrede tusinde seere må kigge flere uger ud i fremtiden efter femte afsnit af den populære tv-serie GG Horsens. På grund af coronasmitte på produktionsholdet er femte afsnit udskudt to uger og kommer først på skærmen den 6. februar. Det skulle oprindeligt være sendt den 23. januar.

- Nogle af folkene på produktionsholdet er ramt af corona, så derfor har vi været nødsaget til at holde to ugers pause, forklarer Betina Bendix, direktør på TV SYD.

Anden sæson af GG Horsens kom forrygende fra start med næsten 650.000 visninger af de første tre afsnit på YouTube.

- Jeg synes selvfølgelig, det er ærgerligt, fordi vi har momentum. Mange venter sikkert på nye afsnit, og hvis man er meget sulten, vil der være mulighed for at møde skuespillerne i nogle små videoer, som vores ungdomsredaktion Schwung lægger op på YouTube de næste to lørdage, siger hun.