Populære brætspil fylder klublokaler og caféer

De er blevet væltet bagover af den store lyst til at spille alverdens brætspil, så de bruger sommerferien på at indrette sig i dobbelt så store lokaler. Her kan de have cirka 70 gæster, der kan gå ombord i de godt 700 forskellige spil.

Også på Hedensted Bibliotek mødes en brætspilsklub flere gange om måneden, hvor alle, der har lyst til at spille et spil og møde andre med samme interesse, er velkomne.

Det startede som en lille hobby i en stue, men nu samles de helt op til 16 af gangen, hvor de skaber nye bekendtskaber, mens terningerne triller, og snakken går.