Post bliver byttet ud med street food

Lige nu bliver der boret og hamret i det gamle posthus i Horsens. Men i slutningen af september skal byggepladsen været forvandlet til byens nye samlingssted - et street food-marked.

- Vi fornemmer, at der er mange, der har ventet på, at der skulle komme street food til byen. Så det er vi selvfølgelig meget, meget taknemmelige og begejstret for, siger projektleder for Posthuset Street Food, Birgitte Nygaard.

Og det er netop markedets placering i byens gamle posthus, som har givet madmarkedet navnet 'Posthuset Street Food'. Selvom bygningens tid som posthus er slut, så bliver historien stadigvæk bevaret, for at gæsterne kan sidde og spise blandt nogle af tingene fra posthuset, der bliver brugt i indretningen.

Boderne er ved at blive bygget. Foto: Pernille Leftes, TV SYD

Lærer af andres erfaring

Street food-markeder popper stadigvæk op flere steder i landet, men ikke alle steder går det lige godt. Markedet i Esbjerg gik eksempelvis konkurs sidste år, men er åbnet igen i år med nye ejere.

I Horsens har Birgitte Nygaard været ude at hente inspiration hos andre street food-markeder, og hun håber, at Posthuset Street Food kan fortsætte i mange år frem.

- Vi har været ude på nogle inspirationsture og talt med nogle, der har lavet street food andre steder og har lært af dem. Vi har taget det bedste med os og tilrettet det, så vi tror på, at det koncept, vi har fået lavet, passer til Horsens.

Verdensmad

I Horsens nye madmarked bliver der 10 boder. Lige nu er der lavet aftaler med ni bodholdere, som er klar, når markedet åbner, og der bliver arbejdet på at finde en sidste bodholder. Men allerede nu er det klart, at man både kommer til at kunne smage på blandt andet indisk, vietnamesisk og italiensk mad på Posthuset Street Food.

Markedet skal henvende sig til alle horsensianere og byens gæster, og prisen for et måltid mad ligger på 55 kroner og opefter.

- Det bliver serveret på en uformel måde, og prisen stemmer i hvert fald også overens med den her street food-del. Så der er noget for alle, og det er mangfoldigt. Der skulle gerne være noget for enhver smag herinde, fortæller Bryan Francisco, der er gastronomisk chef.

Posthuset Street Food åbner d. 25. september klokken 12.