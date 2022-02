Præst uddeler gratis konfirmationstøj: - Så kan vi alle komme til at shine

Konfirmationen skal være en glædelig dag for alle.

Det var tanken, der satte et projekt i gang hos præsten fra Østbirk ved Horsens. For dagen kan nemt komme til at handle om, hvad man har råd til at holde af fest, mens man iklæder sig det pæne skrud.

- Men på den her måde hjælper vi hinanden. Så kan vi alle komme til at shine, siger præsten Lone Buhl Pedersen.

Onsdag aften mellem klokken 17 og 19 inviteres alle konfirmander fra nær og fjern derfor på besøg på præstegården, så kjolen, habitten eller skjorten kan udvælges til den store dag.

Nyt liv til gammelt selskabstøj

Udvalget er håndplukket. Ikke af Lone Buhl Pedersen selv, men af andre før hende, der har haft tøjet på til en speciel anledning, og hvor det sidenhen har samlet for meget støv i skabene.

Når der så ryddes op i gemmerne, bliver det doneret til Østbirk, hvor præsten får muligheden for at give det videre til dem, der enten måtte tænke på miljøet, økonomien eller at få en hyggelig aften i selskab med andre konfirmander.

- Vi modtager fra alle, og vi giver til alle. Jeg er bare glad for at kunne være et bindeled, siger Lone Buhl Pedersen.

Hvis man godt kunne tænke sig secondhand selskabstøj, men ikke kan nå at være med til onsdagens event, kan man ringe ind til Østbirk Kirke og aftale at kigge forbi en anden gang.