Psykisk diagnose gør det tæt på umuligt at finde et job

- Jeg tror ikke, der er nogen mennesker med handicap, der har gået ledige eller på kontanthjælp i mere end fem år, som er særlig kritiske over for at få et arbejde. Jeg tror, det handler meget om, at vi skal have muligheden, og vi skal have matchet med virksomhederne, og derfor skal virksomhederne selvfølgelig heller ikke være for kritiske eller for kræsne, siger Thorkild Olesen.

Stabil og trofast

Der kan være flere grunde til, at det er svært at finde et arbejde. Krav til kompetencer, kørsel og lav ledighed.

Men for Xander Skøtt Thomsen er det uvidenhed og fordomme, der blokerer.

Nogle af de fordomme, han har mødt i sin jobsøgning, er, at han er utilregnelig og ustabil på grund af sin psykose.



Virkeligheden var en anden, da han senest var i praktik.

- Jeg mødte op hver dag, og jeg var sjældent syg. Jeg oplevede ikke rigtigt, at diagnosen påvirkede min stabilitet, så længe jeg fik små hjælpemidler, siger han.

Det kunne være pauser i løbet af dagen eller lidt musik i ørene.