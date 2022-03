Punkteret lastbil pløjede tværs gennem autoværn

Ingen tilskadekomne

Lastbilchaufføren er uskadt, og ingen andre bilister er kommet til skade eller impliceret i uheldet.

Lastbilen var læsset med sand, der lå ud over kørebanen i det sydgående spor.

Uheldet skyldes formentlig et punkteret dæk, mens lastbilen var på vej i nordgående retning, oplyser politiet.

Endnu et uheld på alternativ rute

Som om uheldet på motorvejen ikke var nok, stødte to personbiler også sammen på den alternative rute ved Skanderborg.

På Horsensvej rute 170 lige syd for byen kørte de to biler sammen ved 16-tiden, hvilket gjorde det yderligere udfordrende at komme nord eller syd for uheldet på motorvejen.