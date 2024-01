Rasteplads på størrelse med 36 fodboldbaner søger medarbejdere

Tanken bag pladsen sprang ud i lysten til at lave et sted til chauffører med gode forhold. Derfor er de nu Europas største platincertificerede rastplads, hvilket betyder, at sikkerheden og forholdene er i top.

- Der mangler ordentlige forhold til chaufførerne, og vores kongstanke med at lave projektet er egentlig at lave nogle ordnede forhold for chauffører. Deraf ser vi også et behov for nogle faciliteter tæt på E45 i det geografiske område, vi er i, siger hun.

Truckanlægget er allerede åbnet, Cirkle K åbner inden længe, og i marts skulle det hele gerne stå klar.

- Det er jo spændende at stå tæt på åbningen af dét, man har siddet og tegnet og haft en idé om hvordan skulle blive og se det blive til virkelighed. Vi glæder os enormt meget til at slå dørene op, siger Charlotte Ørnsvig.