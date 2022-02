Region tænker nyt i jagten på flere psykiatere

Der kommer muligvis flere udenlandske psykiatere til Region Midtjyllands psykiatriske afdeling i Horsens.

Regionen prøver med en ny strategi på 15 millioner kroner at få bugt med de aktuelt 49 ubesatte stillinger på regionens psykiatriske afdelinger.

Det skriver DR.

- Man kan tænke, at det er mange penge. Men det er det slet ikke. For lige nu betaler vi simpelthen overpris til vikarbureauer for at rekruttere læger fra Sverige, Norge og andre steder, siger lægefaglig direktør i psykiatrien i Region Midtjylland, Phuong Le Reisinia, der kalder situationen for 'kaotisk, akut og alvorlig'.



Strategien går ud på, at både ansøger og ægtefælle kommer til et interview, og derefter skal ansøgeren lære dansk i et halvt år og finde sig til rette i Danmark.



Regionen håber med strategien at få ansat cirka ti psykiatere i løbet af de næste fem år.