Rekordhøjt antal har brevstemt i Horsens Kommune

I takt med at coronatallene er blevet højere, er muligheden for at brevstemme blevet mere populær.

Alene i den sidste uge har kommunen modtaget lige så mange brevstemmer, som der samlet blev indsendt ved sidste kommunalvalg, vurderer Malene Hald.

Glæder sig over valgdeltagelsen

Selvom der har været travlt hos Borgerservice, så jubler de også over den ekstra aktivitet.

- Vi glæder os over, at borgerne ønsker at deltage og give deres stemme til kommunal- og regionsrådsvalget, og at der er mange, der benytter sig af det, siger Malene Hald.

Horsens var ikke den eneste kommune, der havde travlt. Også Fredericia Kommune havde kaldt flere medarbejdere end normalt ind og forlænget åbningstiden på Borgerservice.