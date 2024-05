Revne i lampe skyld i horsensiansk drama fredag aften

Det fortæller ejeren af Firedisko, Simon Ringholm, til TV 2 Østjylland.

Lampen er CE-godkendt og er - ifølge indehaveren af Firedisko - flittigt brugt rundt omkring.



Ifølge Simon Ringholm viste en af pærerne sig efterfølgende at være defekt, og Firedisko har konstateret, at der var en revne i glasset. Det betød, at noget af det lys, der ligger inde bag selve glasset, er "kommet ud" og har medført generne.



Derfor har han kontaktet den amerikanske producent af lamperne, som ikke har vendt tilbage med svar endnu.

- Det her er et særtilfælde, men det er klart, at vi skal til bunds i, hvad årsagen er. Havde vi vidst, at det potentielt kunne være farligt, havde vi aldrig haft det. Vi lever af at lave fester og have gæster med gode minder, fastslår Simon Ringholm.