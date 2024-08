Rindom kæmper i varmen: Ikke den start jeg drømte om

Det blev en hård slutning på sommerferien for Anne Roslev Vibe fra Haderslev, som indtil torsdag den 1. august var gymnasielærer på VUC SYD.

Torsdag formiddag fik hun og cirka 120 andre ansatte på VUC SYD en meddelelse i mailindbakken, der kunne fortælle, at arbejdspladsen var gået konkurs. - Jeg blev enormt overrasket, da jeg fik besked. Først troede jeg faktisk, at mailen var forkert, fortæller Anne Roslev Vibe, som sammenlagt har været ansat i mere end 10 år hos VUC SYD. I mailen blev den chokerede gymnasielærer indkaldt til medarbejdermøde i Aabenraa klokken 12 samme dag. For personalet på VUC SYD har det længe været klart, at den økonomiske situation på arbejdspladsen var trængt, men alligevel kom beskeden bag på Anne Roslev Vibe.

Forvirret personale suspenderes Et par timer senere udsendte Styrelsen for Undervisning og Kvalitet en pressemeddelelse, som kunne fortælle, at International Business College (IBC) overtager udbuddet af uddannelser fra VUC SYD. - Jeg er enormt lettet over, at der kommer en løsning for vores kursister og der bliver taget hånd om dem. Det er dem, der har det sværest i den her situation, siger Anne Roslev Vibe.

Foto: Jonas Ravnkilde Johansen, TV SYD

Men for personalet er situationen en helt anden. Konkursbegæringen af VUC SYD betyder, at de cirka 120 medarbejdere på uddannelsescenteret er øjeblikkeligt suspenderet. - Jeg er meget trist, da jeg har været meget glad for mit arbejde. Lige nu er mine kollegaer og jeg i et vakuum, fordi vi ikke ved om vi kan fortsætte på IBC, eller om vi mister vores arbejde, fortæller Anne Roslev Vibe og fortsætter: - Vi har fået at vide, at der arbejdes på at finde en løsning, men vi ved ikke mere end det.

En kamp med næb og kløer I 2018 afsatte Styrelsen for Undervisning og Kvalitet den daværende ledelse, da det blev vurderet, at den havde bragt videreførelsen af VUC SYD i fare. Siden da har Anne Roslev Vibe oplevet en dygtig og empatisk direktion, som har forsøgt at vende situationen for uddannelsescenteret. - Det er ikke den nuværende ledelse og direktion som er skyld i konkursen. De har kæmpet med næb og klør for uddannelsescenterets overlevelse.

Foto: Jonas Ravnkilde Johansen, TV SYD