Rullende campingvogn skaffer flere til SOSU-faget

De besøger både uddannelsesinstitutioner, offentlige parker, butiksgader og mange andre steder i kommunen, hvor alle nysgerrige kan komme forbi til en uforpligtende snak.

Selvom de besøgende ikke bliver registreret hos campingvognen, kan de se, at flere af dem, de har talt med, har fået et job efterfølgende.

Én af dem er Katrine Nórlen. Hun havde efter ti måneders jobsøgning opgivet at finde et arbejde, der passede til hendes uddannelse som fysioterapeut. Hun er tildelt flexjob, og det var derfor ikke let for hende at finde en stilling.