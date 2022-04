Russisk skib forlader Horsens med hul i skroget

Ny kurs: Skal sejle direkte på værft

Oprindeligt var det planen, at skibet skulle fortsætte til Marokko, men da det ved indsejlingen til Horsens stødte sammen med molen opstod der et hul i skroget. Men hullet er over vandspejlet og derfor er skibet blevet besigtiget her til morgen for at afgøre om det er sødygtigt.

Myndighedernes besigtigelse resulterede i en midlertidig sejltilladelse, der tillader skibet at sætte kurs mod russiske Kaliningrad, hvor det skal på værft for at få udbedret skaden.

Artiklen opdateres efterhånden som flere informationer bliver bekræftet...