Særpræget løb overtog campus

I alt var 220 løbere med til løbet, hvor de via tunneler, trapper og viadukter navigerede sig gennem 27.000 kvadratmeter fordelt på fem bygninger med fem etager, alt imens de holdt øje med tiden.

Det er sjældent, at der afholdes indendørs orienteringsløb i Danmark, og det var en særlig udfordring for deltagerne, heriblandt syvdobbelt verdensmester i orienteringsløb Maja Alm.

- Jeg har altid synes, det er megakedeligt bare at løbe en tur, men orienteringsløb synes jeg er helt vildt sjovt, fordi man hele tiden skal tænke over, hvordan man kommer frem. På den måde har man hovedet med hele tiden og glemmer, at det er hårdt, siger hun.