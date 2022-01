Særudstilling om Pretty Maids forlænges et halvt år

- Det var lidt ukendt territorie for os at lave en udstilling om et rockband, så det har været fantastisk at opleve den store interesse og opbakning fra byens borgere. Samtidig har det betydet, at vi har fået mange flere gæster, som måske ikke normalt ville besøge et lokalhistorisk museum, siger Merete Bøge Pedersen i pressemeddelelsen.



Museet har derfor fået lov til at beholde de mange udlånte genstande, som tilhører både fans og musikere, et halvt år ekstra.

Forsanger uhelbredeligt syg af kræft