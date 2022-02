Sag om forringelse af 2.500 borgeres hjemmehjælp blev godkendt politisk

Ikke desto mindre fortæller en ekspert til TV SYD, at det er ulovligt at udføre sådan en handling kollektivt.



- Det, jeg forstår, eksperten klandrer os for, er, at vi ikke foretager den her konkrete individuelle, skriftlige vurdering. Men bare at skulle gøre det med de 2.500 borgere så ville vi jo ikke være færdige på den her side af coronasituationen, siger direktøren.

Den socialdemokratiske formand mener, at kommunen lever op til Serviceloven, hvor der står, at hjemmehjælp altid beror på en individuel vurdering.

- Selvfølgelig ser vi på det individuelt. Vi har nogle ansvarsbevidste medarbejdere, der har blik for, at der ikke sker noget, der kan bringe nogens liv i fare. Jeg er fuldstændig fortrøstningsfuld ved, at selvfølgelig håndteres den her situation på bedst mulig måde, siger Susan Gyldenkilde.

Ulovligt at skære alle over én kam

Det er Søren Blæsbjerg, der er ekspert i socialret, som tirsdag fortalte til TV SYD, at det er imod reglerne, at kommunen giver en kollektiv besked til de 2.500 borgere.

Han henviser til, at social- og ældreminister Astrid Krag (S) for en måned siden svarede på et spørgsmål fra Folketingets Social- og Ældreudvalg, hvor hun gjorde det klart, at kommuner ikke må skære alle over én kam.

- Hvis man reducerer i hjælpen, så kan man ikke gøre det med et generelt brev. Man kan godt ændre serviceniveauet, men det kræver en individuel vurdering og en ny individuel afgørelse, hvis hjælpen ændres for den enkelte. Så den her praksis er i strid med reglerne og er ulovlig, fortalte Søren Blæsbjerg tirsdag til TV SYD.

Sygemeldinger skyld i reducering

Brevet til de 2.500 borgere i Horsens Kommune forklarer en midlertidig reducering i serviceniveauet i hjemmeplejen i kommunen.