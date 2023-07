Se billederne: Hagl på størrelse med tennisbolde smadrer feriegæsters biler

SOS International vil sende tomme busser afsted uden at vide, hvor de strandede turister befinder sig.

- Det er for at sikre kapaciteten, og at vi hele tiden kan sende en ny bus afsted, siger hun.

Planen er, at den første bus sendes afsted fra Italien onsdag morgen.



Uvejret ramte sent på aftenen, hvor folk typisk har været hjemme, fortæller Anette Juncher. Af den grund har hun kun hørt om ganske få personskader.

Til turister lyder anbefalingen fra SOS international "at følge de lokale retningslinjer samt holde sig opdateret via de lokale myndigheder og medier".