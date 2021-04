Se de store seværdigheder - og find de skjulte perler i nærheden

Her er Jacob Hanquist Petersen møller, og han er glad for, at der kommer fokus på nogle af områdets andre muligheder, som ikke er så kendte:

- Jeg tror, at vi kan få en hel del ud af det, for der er faktisk mange gode tilbud herude lokalt, som måske lever lidt stille under solen i forhold til turisme. Der er mange gode spisesteder her på egnen, og også mange små turistattraktioner, man kan komme ud at se.

En coronaramt branche

Destination Kystlandet håber, at folk oplever, at der er så mange muligheder, at de beslutter sig for at slå nogle ture sammen:

- Håbet er også, at der er nogle, der siger, "hvor er der mange spændende endagsoplevelser. Vi puljer det og tager nogle overnatninger." Blandt andet på nogle af vores hoteller, som har haft det rigtig hårdt her under corona, fortæller turistchefen.