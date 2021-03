Se godt på dette billede: - Ligner det eller ligner det ikke?

Forskellen på de to billeder er ganske enkel for stor. Sådan lyder kritikken fra byrådsmedlem i Venstre, Martin Ravn.

Han er ikke overrasket over, at Lilli Gyldenkildes Torv tirsdag fik den tvivlsomme ære 'Danmarks værste nybyggeri 2020. For havde han vidst, hvordan det færdige torv kom til at se ud, så var hans stemme dengang i 2017 endt på et ’nej’:

- Jeg synes på ingen måde, at der er sammenhæng mellem de visualiseringer og det som vi sagde politisk ja til, og så det færdige byggeri, siger Martin Ravn.

Faktisk stemte Martin Ravn selv for byggeriet i 2017. Dengang fik han og resten af byrådet forelagt de to viste billeder som inspiration til byggeriet.

- Vi skal jo som politikere, der ikke er fagpersoner, og dermed ikke er arkitekter, have et grundlag at træffe vores beslutninger på. Og der er selvfølgelig en lokalplan omkring noget tekst, men for os, der sidder som politikere, så vil man altid hæfte sig meget ved det billedmateriale, der kommer.

- Virkeligheden vil nærme sig visualisering

Også fungerede borgmester, Andreas Boesen, Soc.dem., stemte ja til byggeriet, men i modsætning til Martin Ravn er han tilfreds med resultatet:

- Jeg synes egentligt, at når man kommer ind i selve boligkarréen og ser de grønne tage og de grønne områder, tagterrasser og lignende, så har man fået nogle rigtige gode boliger for de beboere, der skal bo i området. Så jeg er godt tilfreds med byggeriet - også på Lilli Gyldenkildes Torv.

Ifølge den fungerende borgmester vil virkeligheden med tiden komme til at nærme sig visualiseringerne.

- Det tager nogle år for sådan noget byggeri, før det lige sætter sig, det grønne vokser op, og for at bygningen falder ind i området, og derfor synes jeg også, at man lige skal give det lidt tid, siger Andreas Boesen.

Nu skal arkitekter stå skoleret for udvalg

Men den holdning deler Martin Ravn ikke. Han vil fremover være mere kritisk overfor lignende inspirationsbilleder, når han skal tage stilling til et nyt byggeri:

- I den grad. Og faktisk har det her byggeri også affødt, at vi i det, der hedder koordinationsudvalget i Horsens, at de arkitekter, der skal stå for sådan et byggeri og de fremtidige byggerier - de kommer ind og præsentere det for os og forklarer deres ideer.