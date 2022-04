Se videoen: Russisk skib ankom til Horsens med et brag

Det russiske skib Surgut gjorde noget af en entre, da det fredag eftermiddag anløb i Horsens Erhvervshavn.

Da skibet sejlede ind mod kajen kunne man høre et brag og se, at skibet vippede lidt ekstra ved ankomsten.

Efterfølgende bekræfter havnedirektør Claus Holm Christensen til TV SYD, at der er kommet skader på både skib og på kajen. Hvor store skader, der er tale om, har han endnu ikke overblikket over.

Opmærksomhed på lasten

Det russiske skib har stål ombord, som skal videre til virksomheden Euro-Steel i Hedensted.

Siden den 16. marts har der været forbud mod import af stålprodukter fra Rusland. Forbuddet gælder dog ikke kontrakter, der er indgået før den 16. marts 2022.

TV SYD har talt med en pressemedarbejder fra Toldstyrelsen, der ikke kan udtale sig om myndighedens konkrete sager.

Desuden har TV SYD forsøgt at få fat på Sydøstjyllands Politi og Euro-Steel i Hedensted for at blive klogere på, hvad der skal ske med det russiske stål, men ingen er vendt tilbage på henvendelserne.

Det betyder dog ikke, at lasten på det russiske skib er uden fokus.

- Der er opmærksomhed på både last og skibet fra myndighedernes side, oplyser Claus Holm Christensen, der er havnedirektør hos Horsens Erhvervshavn, til TV SYD.