Seneskadet Rindom melder sig klar til olympisk guldjagt

Det danske medaljehåb melder sig klar til at jagte en gentagelse på vandet ud for Marseille, selv om hun de seneste måneder har døjet med vedvarende betændelse i en tommelfinger-sene.

Hun er netop vendt hjem til Danmark efter fem dages sejladser i Marseille og føler sig godt tilpas.

- Der har slet ikke været noget med hånden, som har begrænset mig i det, som jeg skal lave, siger Anne-Marie Rindom.

- Jeg tror hele tiden, at jeg havde en idé om, at det ville gå væk, men det er det desværre ikke. Det vil måske tage to år. Men det vigtigste er, at det ikke kommer til at have nogen effekt på, hvordan jeg sejler båden, forklarer sejleren.

Skade gav "alternativ" forberedelse

Verdensmesteren, der skal bære den danske fane i Paris, fik skaden fra den ene dag til den anden for omkring tre måneder siden.

Den ømme sene begyndte at gøre "mega ondt", og den knirker med sejlerens ord som en gammel wire.

- Det er ikke så rart, og så er det jo min højre arm, som jeg bruger til at trække i greb med og alt muligt andet, forklarer Anne-Marie Rindom.

Det har dog hjulpet at få en blokade og modtage intens hjælp fra en fysioterapeut. Det betyder, at hun siden midten af maj har formået at strikke en alternativ OL-forberedelse sammen.

Tror på sit niveau

- Det har helt klart været en anden plan, end den som jeg forestillede mig.

- Det er blevet lidt færre timer på vandet og generelt mindre tid. Men jeg er blevet ret glad for den plan, vi har fået lagt med mere tid til restitution og fokus på kvalitet fremfor kvantitet, siger hun.

Skaden har ikke påvirket troen på, hvad hun er i stand til at levere til OL.

- Det er trods alt ikke et brækket håndled, og jeg har godt vidst, at jeg godt kunne komme igennem det. Spørgsmålet var, hvor meget det ville påvirke mig mentalt at have smerter, når jeg skal levere mit allerbedste.

- Det har jeg klart haft nogle udfordringer med, men jeg har aldrig mistet troen på, at jeg nok skulle komme igennem det, forklarer Anne-Marie Rindom.

Noget godt kan komme ud af modgang

Hun har samtidig fulgt lidt med i en anden dansk sportsudøver, nemlig cykelrytteren Jonas Vingegaard. Han brækkede kravebenet og flere ribben tre måneder før Tour de France, men blev klar til Touren.

- Nu hørte jeg, at han sagde, at han nok var underdog. Jeg er nok ikke underdog på helt samme måde. Men jeg føler måske mig som en lille underdog før OL, netop fordi jeg har sejlet færre stævner i foråret og har haft en anden plan.

- Men sommetider kan der komme noget godt ud af lidt modgang. Man kæmper virkelig for det og sætter måske lidt større pris på, at man får lov til at konkurrere på så højt et niveau.

- Rent mentalt kan det give mig nogle gode ting, og så længe jeg kan sejle nogenlunde smertefrit, så skal det nok gå, siger Anne-Marie Rindom.

Sejlkonkurrencerne i bådklassen Ilca 6 begynder 1. august. Konkurrencen slutter fem dage senere.