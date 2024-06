Sidste skoledag ødelagt - barn fik karamel med nål

- Klokken 14.00 får vi oplyst, at der er én i indskolingen, der har fundet noget i en karamel. Vi antager, at det er en nål, og så får vi travlt. Vi skal nå og ud have fat i alle de børn og klasser, vi kan nå, inden de tager hjem, siger hun til TV2 Østjylland.

Kasseret

I alt er der fundet fire karameller med nåle i, men antallet er uklart, da en stor del af karamellerne er blevet kasseret.

- De her karameller skulle bare kasseres. Jeg vil ikke tage ansvar for, at vi lader børn spise dem. Jeg ved godt, at der er nogle børn, der har taget karameller med hjem, siger hun og oplyser, at hun derfor har opfordret forældre til at kassere de karameller, børnene har fået med hjem.

Anette Frank er i kontakt med politiet i forhold til, hvad skolen skal gøre fremadrettet. Det er uafklaret, om sagen skal anmeldes til politiet.

Men sagen får konsekvenser.

- Det her kan vi ikke stå i. Skal de overhovedet have mulighed for at kaste med karameller? Og hvordan skal det foregå? Skal de aflevere dem i en forseglet pose på kontoret, og så kan de få dem udleveret sidste skoledag, siger hun.

Roser langt hovedparten

Samtidig understreger Anette Frank, at langt de fleste afgangselever opførte sig eksemplarisk.

- Vi har faktisk haft en fantastisk sidste skoledag med vores afgangselever. Vi går og taler om, at det har været en rigtig god dag, da vi får den her besked, siger hun.

- Der er en stor gruppe børn, der har opført sig pænt. Vi skal ikke ødelægge den dag, de havde, siger Anette Frank.

Derfor sidder hun også tilbage med en træls smag i munden.

- Jeg er så ærgerlig over det. Det er så farligt, det, der er sket. Prøv at tænke, på hvis et barn havde slugt en karamel med en nål i? Vi tager det meget alvorligt, siger skolelederen.

Udbredt problem

Hun ved ikke, hvem der stod bag nålene i karamellerne.

Fænomenet med nåle i karameller er ikke nyt. En søgning viser, at mange skoler i hele landet har oplevet netop dét i forbindelse med afholdelse af sidste skoledag.

I maj måtte Nørre Boulevard Skolen i Holstebro tilkalde politiet efter fund af flere nåle i karameller uddelt af skolens ældste elever.

- Jeg er virkelig ked af det, for det sætter bare et enormt dumt aftryk. Der skal få til at ødelægge det for mange, for der er ikke noget, der har ledt op til det i løbet af dagen. Det er jo ganske, ganske alvorligt, og det vil vi kigge på med stor alvor, sagde skoleleder Peter Hatting til TV Midtvest i den forbindelse.