Signe hjælper socialt udsatte gennem sundhedsvæsenet

Signe Koba fortæller, at nogle af de udsatte patienter er bange for at bede om smertestillende medicin, fordi de oplever at blive stigmatiseret. Foto: Rasmus Jensen

På et kontor på Regionshospitalet i Horsens finder man to sygeplejersker. Men de har ikke hvide kitler på som de andre sygeplejersker - de er klædt i sort. De er nemlig socialsygeplejersker.

De er ansat for at hjælpe til med behandlingen af udsatte patienter. Det kunne være stof- og alkoholafhængige samt hjemløse. De hjælper patienterne med alt lige fra transport, kommunikationen med resten af sundhedspersonalet og hjælp efter indlæggelse.

Signe Koba er en af de to socialsygeplejersker. For hende handler hendes arbejde om lighed mellem patienter:

- For mig handler det om at sikre, at patienten kan tilgå behandlingen på lige vilkår som alle andre patienter, siger hun.

- Havde ikke fået smertestillende uden Signe

En af Signe Kobas patienter er Frank Mikkelsen. Han kan klart mærke forskel på før og efter socialsygeplejerskerne blev ansat.

- Det var ikke til at holde ud, for man ligger bare i en seng og venter og venter. Sidste gang, jeg var indlagt, kom Signe rimelig hurtigt, så det gik let, siger Frank Mikkelsen.

Frank Mikkelsen er indlagt på Regionshospitalet Horsens. Han er dybt taknemmelig for socialsygeplejerskerne og deres arbejde.

- Hvis jeg ikke havde haft socialsygeplejerskerne, så havde jeg siddet uden smertestillende. Selvom jeg har smerter, siger Frank Mikkelsen.

Signe Koba fortæller, at eksempler som Frank Mikkelsens ikke er enestående.

- Det er en patient, som har behov for smertestillende, og som i forvejen har svært ved at udsætte behov. Han er i nogle rammer, som er så meget anderledes, og han er rigtig ydmyg for at spørge efter medicin og bange for at blive stigmatiseret for, at han bare vil have mere og mere, fortæller Signe Koba.

TV SYD har fulgt de to socialsygeplejerkser Signe Koba og Susanne Kjærsulf på Horsens Sygehus i TV-serien 'Sygeplejersker i sort'.