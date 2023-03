De 23 sportsstjerner forlanger samlet 4,8 millioner kroner i erstatning for uberettiget at være blevet brugt i markedsføringsøjemed. Bortset fra et enkelt tilfælde mener bookmakeren ikke at have gjort noget forkert.



Det fremgår af dokumenterne i sagen, som Sø- og Handelsretten skal behandle tirsdag og onsdag i næste uge.

Det drejer sig ud over Simon Kjær om blandt andre Christian Eriksen, Kasper og Peter Schmeichel samt håndboldspilleren Mikkel Hansen og badmintonspilleren Viktor Axelsen.