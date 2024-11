Skole for udviklingshæmmede smelter sammen med stor festival

Han er så træt af sin situation, at han har skrevet et opslag på LinkedIn , hvor han forklarer sin situation og frustration.

- Jeg synes, det er ved at være irriterende. Jeg tror ikke, arbejdsgivere kigger så meget på, hvem de kan bruge. De starter med, hvem de kan sortere fra over 50 år. Jeg gennemførte uddannelsen på normeret tid, gik fint igennem de forskellige fag og fik de samme karakterer som de unge, siger Bjarne Andersen.

Bjarne Andersen er ikke i tvivl om, at han har alderen imod sig - for det har han flere gange fået at vide mundtligt.

Han kan dokumentere 791 forsøg på at finde et job. Langt de fleste har været jobansøgninger på opslåede stillinger. En mindre del har været kaffemøder eller uopfordrede ansøgninger.

Alligevel er det ikke lykkedes ham at finde et job.

Knap 1.750 har reageret på opslaget, og over 300 har kommenteret opslaget.

Alligevel er det ikke lykkedes at fange en arbejdsgivers opmærksomhed.

Er du ikke bare for kræsen i forhold til job?

- Det synes jeg ikke. Jeg synes også, det er vigtigt at få et job, som jeg er glad for at stå op til. Jeg søger over et kæmpe område, og jeg er villig til at køre to timer hver vej til arbejde, siger Bjarne Andersen.

Hvad har du selv gjort for at få et job?

- Jeg har på et tidspunkt haft en jobcoach, men det gjorde ingen forskel. Så har jeg ændret på opsætningen af mit cv og ændret den måde, jeg skriver ansøgningerne på.

Alene i første uge af november siger Bjarne Andersen, at han har søgt 13 job - blandt andet som portør på sygehus og som lager- og logistikmedarbejder.

Han modtager ikke dagpenge men får i stedet økonomisk støtte af sin søster, der er i job.

Hans drømmejob er et, hvor han kunne ved med til at udvikle dansk landbrug og kombinere økonomi med den grønne omstilling.