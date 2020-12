Skoleleder ærgrer sig over nedlukning.

Den står på virtuel undervisning, når rigtig mange skoleelever fra de fire kommuner Hedensted, Vejle, Fredericia og Horsens fra i morgen bliver sendt hjem.

Det gælder også Højvangskolen i Horsens, hvor skoleleder Simon Kousgaard Pedersen ærgrer sig på elevernes vegne.

Går ud over det sociale

- Det er deres sociale liv, det går ud over. Det bliver taget fra dem, og det er trist, siger han.

Og det er netop udsigten til at sidde mere derhjemme, i stedet for at være sammen med veninderne, der ærgrer elevrådsformand Ea Ree Udengaard.

- Jeg synes, det er virkelig irriterende, for jeg hænger ofte ud med mine veninder og hygger efter skole, siger Ea Ree Udengaard, der går i 9. klasse

De skærpede restriktioner, der træder i kraft fra fredag klokken 16 og gælder frem til den 3. januar betyder, at eleverne fra 5. klasse og opefter i den kommende uge bliver undervist foran computerskærmen.

- Det er, hvad vi kan tilbyde og vi ved fra nedlukningen i foråret, at der er nogle elever, der har det svært med den situation, fortæller Simon Kousgaard Pedersen, der dog samtidig godt forstår, at det bliver nødvendigt at lukke mere ned.