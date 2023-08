Skoleledere om penge til erhvervsskoler - det er positivt og tiltrængt

I Horsens tror rektor Niels Yde på, at de mange penge, der skal flyde erhvervsuddannelsernes vej på sigt også vil tiltrække flere unge.

- Jeg tror meget på, at de unge skal vælge det, der betyder noget for dem. Og jeg synes, at de her penge er rigtig godt givet ud, og investering i uddannelser betyder noget, siger han.

Pengene kommer delvist fra andre uddannelser

Af de 900 millioner kroner skal 500 millioner komme fra det økonomiske råderum, mens 400 millioner skal findes via regeringens uddannelsesreform.

I reformen, der blev fremlagt i slutningen af juni, fremgår det blandt andet, at ti procent af landets kandidatuddannelser skal forkortes fra to år til et år og tre måneder.