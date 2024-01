Slagteri søger 80 nye medarbejdere

Derfor mangler slagteriet nu hele 80 nye medarbejdere, som skal indgå i alle afdelinger lige fra slagtegangen til udbening, opskæring, pakkeri og teknisk afdeling.

Det skriver Danish Crown i en pressemeddelelse.

- Vi har et behov for at øge vores samlede produktionskapacitet, fordi der løbende er kommet flere grise, end vi havde forventet. Med de nye kolleger øger vi både vores kapacitet og vores fleksibilitet henover foråret og sommeren, så vi kan få antallet af udsatte grise ned, forklarer Jesper Sørensen, der er produktionsdirektør i Danish Crown.



I juni i fjor lukkede virksomheden sit slagteri i Sæby, hvor 800 medarbejdere blev fyret.