Personalet har skullet behandle omkring 130 patienter hver eneste dag, mens skadestuen har været under renovering og ombygning.

- Det har været en hård proces for os og vores personale, der har arbejdet i byggelarm og støv. Det betyder også meget for vores patienter, der blandt andet er blevet nødt til at få udleveret hørerpropper for at kunne sove om natten under renoveringen, siger oversygeplejerske Tina Le Fevre.