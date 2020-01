Slut med det klassiske bibliotek - nu skal der være fællesrum

Når man træder ind ad døren på Brædstrup Bibliotek, ligner det et klassisk bibliotek. Der er masser af reoler fyldt med bøger, og enkelte steder med borde og hårde stole.

Men den indretning er snart fortid. For rundt omkring kan man se, at forandringen er i gang. Et gammelt bibliotekskontor står tomt, fordi det er ved at blive lavet om til en multisal, hvor der er plads til foredrag og generalforsamlinger. Et andet sted er der ved at blive lavet møderum, som folk kan booke og bruge til eksempelvis studiegrupper.

Før i tiden havde borgerne ikke adgang til denne del af biblioteket, men nu er der ved at blive lavet kontorer, som de kan booke. Foto: Pernille Leftes

Og så skal der være bløde møbler, som indbyder til at blive brugt.

Erfaringerne med den nye indretning kommer fra Horsens Bibliotek, som gennemgik en stor forandring sidste år. Her var der fokus på at lave biblioteket om til et fællesrum, som folk kan bruge til mange andre ting end at låne bøger.

En ny måde at tænke på

Ifølge biblioteksleder for Horsens Kommunes Biblioteker, Claus Hagstrøm Hansen, er Horsens Biblioteks nye indretning en af de største årsager til, at antallet af besøgende på biblioteket i 2019 er steget i forhold til de seneste år. Men indretningen har krævet en ny tankegang.

- Mange gange handler det om maling og lidt møbler. Det er ikke nødvendigvis en dyr ting. Men det er en tankeomstilling - også for biblioteksverdenen - at tænke biblioteket som et rum til fællesskab, siger Claus Hagstrøm Hansen.

Læs også Her besøger de flittigt biblioteket

Der er også kommet nyt område i børneafdelingen, som indbyder til leg. Foto: Pernille Leftes

I Horsens Kommune er der syv biblioteker. I 2020 er der fokus på at få ændret på indretningen i de seks andre biblioteker, så selv den lille afdeling på Endelave får en makeover og passer ind i det nye koncept.

Ny besøgsrekord er ikke målet

Men selvom indretningen på Horsens Bibliotek har været med til at give flere besøgende, så er flere besøgende ikke målet med at ændre indretningen på de andre biblioteker:

- Jeg tænker på, at det er borgernes bibliotek, og jeg tænker på, at give dem det, man som borger har behov for. Så bliver jeg glad, når jeg går en tur igennem et af vores biblioteker og ser, at der sidder to piger og spiller skak, nogle studerende og laver opgaver, og en strikkeklub onsdag aften, som overhovedet ikke låner bøger, men som bare hygger sig, fortæller Claus Hagstrøm Hansen.