Smed elefanthuer og pandelamper ud af bil under politijagt

Sms STORK 3 til 1245 for at stemme på Sofie, Kasper, Jesper & Jonathan

Sms STORK 2 til 1245 for at stemme på Yvonne, Egon, Benny & Kjeld

Sms STORK 1 til 1245 for at stemme på Andersine, Rip, Rap & Rup

En sjov familie, der er til at huske

En af begrundelserne for Andersine, Rip, Rap & Rup er, at navnene er til at huske. Men også at alle kender dem, lyder en anden begrundelse.

- Det er en sjov familie og man glemmer dem aldrig, der skriver Hele Dichmann blandt andet om sin begrundelse for navne fra Disneys tegneserieunivers.

Helene Schulz-Wallmoden synes navnene er passenede af en helt anden årsag:

- Fordi storkene er fugle ligesom ænder, lyder det fra Helene, som kommer fra Haderslev.

Mange barndomsminder

Victoria Hansen stemmer på Yvonne, Egon, Kjeld & Benny, fordi hun sammen med sin mormor Marie har mange minder fra Olsen-Banden-filmene.

Helle Schmidt fra Haderslev har en helt anden grund til at foreslå Olssen-Banden-navne.

- Olsen-Banden er så dansk, som noget kan være. Derfor er de fire hovedpersoners navne passenede (til storkeungerne, red.).

Alle kender navnene i kendt børnebog

Sofie, Kasper, Jesper & Jonathan har Eva Sverdrup Løssing fra Kruså forelsket sig i.

- Et firkløver alle kender til, såvel voksne som børn, lyder begrundelsen. Fra Åse Lavrsen i Tinglev er børnebogen, hvor Tante Sofie, Kasper, Jesper og Jonathan optræder i, også hendes valg.

- Fordi de er fremtrædende figurer i børnebogen “Folk og røvere i Kardemomme by".