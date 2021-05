Smed voldsoffer i bagagerum og kørte galt - to unge mænd anholdt efter stor politiaktion

Politiet mener også at have identificeret yderligere to formodede gerningsmænd, som Sydøstjyllands Politi jagter lige nu.

- Når de bliver anholdt, vil de som deres medgerningsmænd blive sigtet og fremstillet i grundlovsforhør, oplyser Sydøstjyllands Politi onsdag formiddag i en pressemeddelelse.

Efterforskningen efter gårsdagens grove vold mod den 20 årige mand fra Horsens ledte ret hurtigt Sydøstjyllands Politi på sporet af de fire formodede gerningsmænd, da ulykkesbilen kan knyttes til de anholdte. Alle fire mistænkte har indbyrdes relationer.

Motivet til hændelsen og udøvelsen af den grove vold er endnu ikke endeligt klarlagt.

I grundlovsforhøret fremstilles også en kvinde på 28 år. Hun sigtes for at have hjulpet gerningsmændene på flugt, da hun hentede dem i bil i Horsens og hjalp dem væk fra politiet og hjem til Vejle.

Af hensyn til det kommende grundlovsforhør og den videre efterforskning har Sydøstjyllands Politi aktuelt ikke yderligere oplysninger til offentligheden om sagen.