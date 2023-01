Snart begynder overenskomstforhandlingerne - på Bygholm Maskinsnedkeri forudser de, at de bliver svære

- Vi finder ud af det

På den anden side af forhandlingsbordet sidder repræsentanter for arbejdsgiverne - i dette tilfælde Dansk Industri. Den varetager interesserne for blandt andet ledelsen i Bygholm Maskinsnedkeri.

Her følger direktør Kevin Sørensen selvfølgelig med, når de store forhandlinger kommer til at køre. Også den del der kommer til at berøre en mulig nedlæggelse af Store Bededag.

- Jamen det er da klart, at hvis regeringen kommer ud med at de vil slette en helligdag for medarbejderne, så så er det da klart, at det skal gøres på en eller anden måde, siger han og fortsætter.

- Vi er også bare i en tid, hvor at der er stigende priser på forskellige ting og sager, og der oplever jeg egentlig stor forståelse for, siger Kevin Sørensen.

Men arbejdspladsen i Horsens er en familiær en af slagsen, hvor ledelse og medarbejdere taler om tingene, så selvom forhandlingerne i det store billede bliver svære, så vil forholdet mellem ansatte og ledelse fortsætte med at være fin på maskinsnedkeriet, tror direktøren.



- Jeg er nok af en ny generation, at overenskomstforhandlinger, medarbejderforhold og løn, er noget vi finder ud af, siger Kevin Sørensen.

Konkret fortæller han om et eksempel, hvor ledelsen i stedet for en større sparerunde har omarrangeret og givet mere ansvar til de ansatte.

- Vi har egentlig valgt at gribe det lidt anderledes an, og her har vi valgt at lægge lidt mere ansvar ud til medarbejderne, og så på den måde har vi kunnet spare en mellemlederstilling væk, og så får de det, vi kalder et ansvarlighedstillæg i stedet, siger han.