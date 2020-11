Snart er Danmarks første svanemærkede plejehjem klar til indflytning

Ekstra kontrol med valg af byggematerialer

AP Ejendomme er vant til at bygge svanemærkede boliger, men friplejehjemmet, der ikke bliver kommunalt drevet, er ifølge selskabet det første plejehjem i Danmark, der får mærkningen.

- Det betyder, der er nøje kontrol med, hvad er det for nogle materialer, der benyttes over alt i byggeriet, så de er mest mulige bæredygtige og klimavenlige, forklarer Peter Olsson.

Miljømærket bliver også til gavn for de kommende beboere.

- Der er ingen tvivl om at med den nøje kontrol, der er af alt, hvad der bruges på byggeriet, bliver til gavn for de mennesker der skal bo og arbejde her, så de får det bedst mulige indeklima. Der er også krav omkring lysindfald, som også vil være bedst muligt, energioptimering og meget mere, siger Peter Olsson.

Den lokale entreprenørvirksomhed CASA står for byggeriet af plejehjemmet, og selvom de har lidt erfaringer med at svanemærkede byggerier, så betyder mærkningen noget særligt for arbejdet.

- Det er jo en lille smule anderledes på den måde, at alle vores materialer skal igennem en godkendelsesproces. Og vi er jo oppe på 300-400 forskellige materialer i sådan et byggeri, som det her, forklarer Ib Høgsberg, der er projektdirektør i CASA.

Fremtidens byggerier er svanemærkede

Begge mænd tror på, at der bliver større efterspørgsel på svanemærkede byggerier i fremtiden:



- Jeg tror, det er den eneste måde, du kan fremtidssikre dine ejendomsinvesteringer på. For uanset om det er et plejehjem, friplejehjem, almindelige boliger, eller hvad det er, så vil der være en efterspørgsel. Dem, der skal bo her, de vil vælge noget, der er certificeret - miljøcertificeret, mener Peter Olsson.

Byggeriet forventes færdigt i november 2021, og der bliver 75 boliger på plejehjemmet.