Socialt tilbud indstillet til stor pris for sin hjælp til misbrugsramte børn

Atomkraftfortaler blev nedstemt i byrådet

Ved et byrådsmøde i Horsens tirsdag eftermiddag mødte Dansk Folkeparti og Nye Borgerlig ikke megen opbakning til et forslag om at rette en direkte henvendelse til regeringen.

Partierne ville ellers gerne have haft alle byrådspartierne til at lave en fælles opfordring til regeringen om, at atomkraft ikke bør udelukkes som energikilde i Danmark.

- Det vægter tungere, hvis et helt byråd retter henvendelse til Christiansborg. Vi mener ikke i Dansk Folkeparti, at man skal udelukke nogen former for energi. Hvis det kan gavne den grønne omstilling. Det er tudetosset, at vi ikke kan forske i atomkraft, når vi har nogle virksomheder, der gør det udenlands, så vi trækker arbejdskraft ud af landet, siger Dansk Folkepartis Michael Nedersøe.

Han havde håbet, at flere partier havde bakket op, men han er også klar over, at atomkraft automatisk vækker minder om ulykkerne i Tjernobyl og Fukushima, og at emnet derfor kan være en politisk varm kartoffel.

Han mener ikke nødvendigvis, at der skulle ligge et atomkraftanlæg i Horsens Kommune, men han mener stadig godt, at energipolitik kan drøftes i byrådet.