Derfor overvejer flere at flytte og få ny identitet af frygt for, at Peter Møller Just, vil "gøre arbejdet færdigt", når han bliver prøveløsladt i 2030.

Søren Just, der er søn til Peter Møller Just, frygter for sit og sin families liv, og ved faderens prøveløsladelse vil han være flygtet til udlandet med sin familie.

- Længere er den ikke. Det bliver vi nødt til, for jeg frygter for mine børns liv, siger han.