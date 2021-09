Solceller på industritage er fremtiden: Rema 1000's højlager skal drives af solens stråler

- Mange kommuner arbejder på at anlægge solcelleparker på marker rundt i landskabet typisk på landbrugsjord, men de burde faktisk i højere grad tænke på muligheden for at udnytte tagflader til solceller - og jo større tagflader jo bedre. Derfor har lagerbygninger, skoler og den slags bygninger med omfattende tagkonstruktioner et stort potentiale, mener Brian Vad Mathiesen.

Ifølge ham burde man i Danmark have en national strategi for brugen af solceller, og hvor de skal placeres.

- Vi står i en situation, hvor stort set alle landmænd i Danmark vil have en bedre økonomi i at lave strøm med solceller, men så meget solcellestrøm har vi slet ikke brug for. Så derfor mener jeg, vi hellere skal tænke i at få nogle af de her solceller på de store industribygninger, som vi har rundt om byerne.